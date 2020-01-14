Diyarbakır’da patent ve marka temsilciliği açıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısında yaptığı açıklamada, 2020 yılında kentte 10 AR-GE Tasarım Merkezi’nin kurulacağını belirterek patent ve marka temsilciliğinin de hizmete girdiğini söyledi.

Diyarbakır’da kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin AR-GE ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla kurulan İl Yenilik Platformu ocak ayı toplantısı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güzeloğlu’nun yanı sıra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve kurum temsilcileri katıldı.

"Yoğun bir çaba ve çalışma içerisindeyiz"

İl Yenilik Platformu’nun 2020 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bütün gelişmelerin bilgiye dayalı bir perspektife göre şekillendiğini kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Türkiye’nin kalkınma planı ile uyumlu olarak Diyarbakır’da da tüm bileşenlerimizi ile devlet, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör ve sivil toplumla bir bütüncül bakış anlayışıyla bunu karşılamak ve bu hedeflere ulaşmak arzusundayız. Bu bakımdan Türkiye’de bir ilk ve örnek yaklaşım olarak, İl Yenilik Platformu’nu 2019 yılı aralık ayı içerisinde kurmuştuk. 11 Aralık 2019 yılında kamuoyu ile paylaştığımız İl Yenilik Platformu’muz o günden bugüne yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde. Öncelikle geçtiğimiz toplantıdan bu yana ve en önemli gelişme olarak bu gelişmelerin hazırlayıcı olmasını amaçladığımız zaten kuruluş amacı da bu olan, yapısı ve işlevsel bu anlamda çalışmaları bunu hazırlayıcı olacak olan Dicle Teknokent ile ilgili gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Bilimin ticarileştiği, ticari ürüne dönüştüğü, kent ve ülke ekonomisine katkılarını hazırlayan merkezlerdir. Üniversitemiz bünyesindeki Dicle Teknokent’imizde kuruluşundan bugüne çok etkin olmayan ve istediğimiz ölçüde kentin gelişmesine katkı sağlayamayan yapıyı yenilikçilik platformu ile birlikte tamamen değiştirmiş bulunuyoruz. Bu yapı önümüzdeki günlerde alanda, hem Teknokent’in kurumsal işleyişini hem de temel olarak Diyarbakır özelinde Teknokent’te yer almasını istediğimiz firmalarla zenginleşmesini sağlayacaktır” dedi.