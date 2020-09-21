Diyarbakır’da yeni yollara trafik çizgileri çiziliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların yolları daha rahat kullanmaları için asfaltı tamamlanan ve yol çizgileri yıpranan bulvar, cadde ile sokaklara yol çizgileri çiziyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklardaki asfaltın yanı sıra yol çizgi çalışmalarını da yürütüyor. Yayaların ve araçların caddeleri daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayapınar ilçesinde asfaltlanan Mastfroş Caddesinde yol çizgilerini çizdi. Ekipler, Yenişehir ilçesinde yer alan ve yoğun bir trafik akışına sahip olan Elazığ Caddesinde de yol çizgi çalışması yürüttü. Ekipler, çalışmayı yol çizgi aracı ile trafik yoğunluğunun olmadığı gece saatlerinde yaparken, çalışmada çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca kent genelinde kaybolan yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını da yenilemeye başladı. Yol çizgisi çizme çalışmalarının, kent genelinde asfaltı tamamlanan bulvar, cadde, sokak ile yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edeceği bildirildi.

