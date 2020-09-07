Diyarbakır’da Zabıta Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile kentteki vatandaşlara karanfil dağıttı.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş ve beraberindeki kurum personeli, kentte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendilerine karanfil dağıttı. Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtıklarını söyledi.

Karanfil alan esnaf ve vatandaşlar güzel davranışlarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

