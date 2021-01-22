Diyarbekirspor’dan transfer atağı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, 3 oyuncunun transferini gerçekleştirdi.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, teknik direktör Şenol Demir’in raporu üzerine çalışmalar yaparak 1. Lig ekibi Tuzlaspor’dan Onat Kutay Kurt ve Baran Işık ile 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor’dan Hakkı İsmet Şimşek ile anlaştıklarını duyurdu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Avşar, ‘’3 transfer gerçekleştirerek kadromuzu güçlendirdik. Duruma göre 2 veya 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sezonun ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz’’ dedi.

Yeşil-kırmızılı takım, 28 Ocak Perşembe günü Diyarbakır Stadında Manisaspor ile yapacağı ikinci yarının ilk hafta maçı için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

