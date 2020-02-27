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Dizi çekip Milas’ı tanıtacaklar

MUĞLA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:02 | Son Güncelleme

-Tiyatro alanında gösterdikleri başarılarla dikkatleri çeken ve bu alanda pek çok ödüller kazanan Karya Tiyatro Atölyesi’nin hedefi Milas’ın ve ürünlerinin tanıtımını da yapacak bir dizi film çekmek.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı ile Milas 153 No’lu Zeytin, Zeytinyağları Tarım Satış Kooperatifi TARİŞ Başkanı Kamil Gül ile MİTSO’da bir araya gelerek dizi film projelerini anlatan Karya Tiyatro Atölyesi Yöneticisi Dağlar Uygur, fotoğraf sanatçısı Selahattin Çelik ve Onur Bozer "Milas’ın ve Milas ürünlerinin de tanıtımını yapacak bu dizi film için Milaslıların desteğini bekliyoruz" dedi.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Karya Tiyatro Atölyesinin çalışmalarını takip ettiğini belirterek "Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz.

Dizi çekip Milas’ı tanıtacaklar

-Tiyatro alanında gösterdikleri başarılarla dikkatleri çeken ve bu alanda pek çok ödüller kazanan Karya Tiyatro Atölyesi’nin hedefi Milas’ın ve ürünlerinin tanıtımını da yapacak bir dizi film çekmek.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı ile Milas 153 No’lu Zeytin, Zeytinyağları Tarım Satış Kooperatifi TARİŞ Başkanı Kamil Gül ile MİTSO’da bir araya gelerek dizi film projelerini anlatan Karya Tiyatro Atölyesi Yöneticisi Dağlar Uygur, fotoğraf sanatçısı Selahattin Çelik ve Onur Bozer "Milas’ın ve Milas ürünlerinin de tanıtımını yapacak bu dizi film için Milaslıların desteğini bekliyoruz" dedi.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Karya Tiyatro Atölyesinin çalışmalarını takip ettiğini belirterek "Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi takdir ediyoruz. Dizi film projeniz de heyecan verici. Projenizi üyelerimizle de paylaşarak olanaklarımız ölçüsünde destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.
MİZO Başkanı İsmail Atıcı ile TARİŞ Başkanı Kamil Gül de imkanları ölçüsünde destek olmaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Dizi çekip Milas’ı tanıtacaklar

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