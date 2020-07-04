Dizi için kilo almıştı...Çağatay Ulusoy'dan flaş 'Barbaros' kararı!

Netflix'in ilk orjinal Türk dizisi 'Hakan Muhafız' ile adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından biri olması planlanan projeden ayrıldığı öğrenildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’nın hikayesinin anlatılacağı 'Barbaros' isimli diziden ayrılan ünlü oyuncunun, koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Ulusoy’un, gelecek yıl yapmak üzere anlaştığı dizi ve film projelerinin takvimini aksatmasının da ayrılık kararında etkili olduğu öğrenildi.

TAYLAN BİRADERLER DE AYRILMIŞTI

'Barbaros' dizisinin yönetmenliğini yapacak olan Taylan Biraderler de aynı sebepten dolayı projeden ayrılmıştı.

KİLOLU FOTOĞRAF HIRS YAPTIRDI

Çağatay Ulusoy, kilolu görüntüsünden sonra hırs yaptı. Morali bozulan oyuncu, diyetisyenden yardım almaya başladı.



