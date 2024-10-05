Diziden ayrıldığı iddia edilmişti! Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının nerede olduğu ortaya çıktı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 3. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Birçok değişikliğin yaşandığı dizide Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan’ın (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman’ın (Öznur Serçeler) hikâyede yer almaması dikkat çekmişti.

DİZİDEN AYRILMIŞTI!

Yalı Çapkını'nın yayınlanan jeneriğinde Çetin Tekindor‘un adı yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması dikkat çekmişti. Sessiz sedasız ayrıldığı iddia edilmişti. Günler sonra ise sevilen oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrıldığı öğrenilmişti. Başarılı oyuncu Holding dizisinin ekibine katılmıştı.

NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!