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Diziden ayrıldığı iddia edilmişti! Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının nerede olduğu ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 11:36
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda görünmeyen ve diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilen Çetin Tekindor'un senaryo gereği nerede olduğu ortaya çıktı.

Diziden ayrıldığı iddia edilmişti! Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının nerede olduğu ortaya çıktı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 3. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Birçok değişikliğin yaşandığı dizide Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan’ın (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman’ın (Öznur Serçeler) hikâyede yer almaması dikkat çekmişti.

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DİZİDEN AYRILMIŞTI!

Yalı Çapkını'nın yayınlanan jeneriğinde Çetin Tekindor‘un adı yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması dikkat çekmişti. Sessiz sedasız ayrıldığı iddia edilmişti. Günler sonra ise sevilen oyuncunun Yalı Çapkını'ndan ayrıldığı öğrenilmişti. Başarılı oyuncu Holding dizisinin ekibine katılmıştı.

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NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

  1. sezonun başlamasıyla birlikte gözler Halis Ağa'yı aradı. Haftalardır dizide yer almayan Çeyin Tekindor'un senaryo gereği nerede olduğu merak edildi. Çetin Tekindor'la iligli ayrılık haberi gelmezken son yayınlanan yeni bölümde Halis Ağa'nın nerede olduğunu öğrendik. Kazım Ağa, Halis Ağa'nın İsveç'te olduğunu söyledi. Usta oyuncu Çetin Tekindor'un ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

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yalı çapkını
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