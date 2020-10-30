Djokovic, Viyana Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki yarı finale yükselme mücadelesinde, 2007 şampiyonu Djokovic ile klasmanın 42. sırasındaki Sonego karşılaştı.
Elemeleri geçememesine rağmen 6 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ın turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya dahil olan Sonego, 6-2 ve 6-1'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sezon 42. maçına çıkan Djokovic'e 3. yenilgisini yaşatan 25 yaşındaki sporcu, kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.
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