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Doğa Kolejinde dezenfektan çalışmaları yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı Adıyaman Doğa Kolejinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Adıyaman Doğa Koleji yönetimi, Çin ve İtalya’da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı Adıyaman Doğa Kolejinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Adıyaman Doğa Koleji yönetimi, Çin ve İtalya’da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen Adıyaman Doğa Koleji, okulda ilaçlama çalışması yaptı. Okulun her tarafını ilaçlayarak dezenfekte eden Adıyaman Doğa Koleji, alınması gereken bütün önlemleri aldıklarını söyledi.

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