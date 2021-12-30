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Doğal afetlerde hayat kurtaran Mehmetçik olası çığ düşmesi olaylarına da hazır

30.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timleri, Palandöken Dağı'nda arama kurtarma köpekleri desteğinde tatbikat yaptı - Mehmetçiğin karla kaplı 3 bin metre rakımda yaptığı tatbikatta, senaryo gereği çığın meydana geldiği bölgeye getirilen özel eğitimli arama kurtarma köpeği "Güz" çığ altında kalan yaralıyı 45 saniyede buldu

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Doğal afetlerde hayat kurtaran İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, olası çığ olaylarına müdahale etmek için hazır bulunduğu Palandöken Dağı'nda eğitimlerini sürdürüyor.

Sel, deprem ve çığı gibi doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtaran JAK timleri, yurt genelindeki kayak merkezlerinde de kayak severlerin düşüp yaralanması, kaybolması, telesiyejde mahsur kalması gibi olaylarda yardımına koşuyor.

Bu tür olaylara hazır olmak amacıyla eğitimlerini aksatmayan JAK timleri, yılın büyük bölümü karla kaplı olan Doğu Anadolu'da kayak merkezlerindeki tedbirlerinin yanı sıra çığ olaylarına karşı da hazır bekliyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, bu çerçevede, görev yaptıkları Palandöken Dağı'nda tatbikat yaptı.

En yüksek tepesi 3 bin 200 rakımla Ejder Tepesi olan Palandöken Dağı'nın 3 bin metre rakımında tamamen karla kaplı engebeli bir alanda gerçekleştirilen tatbikata, JAK timlerinin yanı sıra özel eğitimli arama kurtarma köpeği "Güz" de katıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu soğukta gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği dağın vadi kısmındaki yamaçta meydana gelen çığ felaketi sonrası bir kadının kar kütleleri altında kaldığı yönünde ihbar alan timler, zaman kaybetmemek için kar motorları ile hızlıca bölgeye geldi.

Karla kaplı alanda saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan kar motorlarıyla çığ düşen alana ulaşan ve yanlarında dedektör köpek "Güz" de bulunan timler, senaryo çerçevesinde çığ bölgesinde geniş güvenlik önlemi alarak "hayat koridoru" oluşturdu.

- "Hassas burun" çığ altında kalan kadını 45 saniyede buldu

Çığ düşen alana getirilen "hassas burun" Güz, yine senaryo gereği bölgeyi koklayarak kar altında kalan yaralı kadını 45 saniyede buldu.

Güz'ün, kadının kar altında kaldığı alanı patileriyle kazmaya başlaması ve havlamasıyla hızlıca bu alana gelen JAK timleri, çığ kürekleriyle dikkatli şekilde karı temizleyerek, yaklaşık 1 metre derinlikteki yaralı kadına ulaştı.

Çığ altından çıkarılınca bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilerek boyunluk takılan yaralı kadın, sedyeye alındı.

Ekipler, daha sonra bir süre yamaçtan sedye ile taşıdıkları yaralı kadını, yine senaryo çerçevesinde bu dağlık alanda yol bulunmaması sebebiyle kar motorlarının arkasına bağladıkları sedyeyle 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla geldiği alana ulaştırdı.

JAK timleri, arama kurtarma tatbikatının ikinci bölümünde ise çığ altında başka bir kişinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla özel çubuklarla kar altında arama yaptı.

Çığın geldiği ve yaralının olabileceği alana kırmızı flama diken ekipler, uzun çubuklarla kar kütlelerine sonda vurarak yaklaşık 30 metrekarelik alanı taradı.

Şüpheli gördükleri veya sondayla yapılan kontrollerde kar altında bir cismin bulanabileceği ihtimali olan yerler çığ kürekleriyle açılıp kontrol edildi.

- Eğitimlerini sürdüren Mehmetçik, olası doğal afetlere hazır bekliyor

JAK Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş'ın koordinesinde, bölgede özel çubuklarla sonda vurarak adeta santimetre santimetre arama yapan timler, çığ altında kalan başka birinin bulunmaması sebebiyle arama çalışmalarını sonlandırdı.

Timler, kar altından yaralı çıkartılan kadının eşyalarını da alandaki yetkilere teslim etti.

Benzer eğitimlerini sürdürerek doğal afetlere her daim hazır bekleyen JAK timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikata katılan JAK timlerinin olay yerine intikali ve sonrasında yaptıkları arama kurtarma çalışmaları, AA ekibince drone ile görüntülendi.

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