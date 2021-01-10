Doğan Alemdar 3 maçta gol yemedi

Hes Kablo Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kalesini gole kapattı.

Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Hes Kablo Kayserispor Dimitrios Kolovetsios attığı gollerle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken kaleci Doğan Alemdar gol yemeden maçı tamamladı.

Sarı Kırmızılı takımın 18 yaşındaki file bekçisi bu sezon oynadığı maçlarda 3.kez kalesini gole kapattı. İlk olarak Trabzonspor ile Kayseri’de oynanan maçta görev alan Doğan Alemdar, 0-0 biten maçta kalesini gole kapatmıştı. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında da gol yemeyen Doğan Alemdar, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında 2’şer gol yemişti.

Doğan Alemdar’ın bu sezon Süper Lig’de oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Y.Malatyaspor 1-0



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