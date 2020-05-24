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Doğru: "Buğdayda tatminkar fiyat bekliyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 24.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, buğdayda bu yıl ekim alanları ve rekolte artışının yanı sıra yüksek verim beklediklerini, serbest piyasada oluşacak fiyatların ise tatminkar olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.Doğru, yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 milyon 350 bin dekarda yapılan ekimin bu yıl yüzde 18 artışla 1 milyon 600 bin dekara ulaştığını, kış ve bahar aylarındaki yağışların etkisiyle verimde de geçen yıla göre yüzde 27 artış beklediklerini belirtti.Ülkede ilk buğday hasadını yapan ilin Adana olduğunu vurgulayan Doğru, geçen yıl 500 bin tonluk üretimde Türkiye ihtiyacının yüzde 2.5’unu karşılayan Adana’da bu yıl 750 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, “Geçen yıl dekara ortalama 370 kilo verim alan Adanalı buğday çiftçimizin bu yıl yaklaşık ortalama 470 kilo verimle yüzünün güleceği tahmin ediyoruz” dedi.Mutlu Doğru, bayramın hemen ardından hasadın yoğunlaşacağını, Adana’nın sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık’ta biçilen buğdayların kalitesine göre tarla teslimi 1.650-1.700 TL/ Ton peşin fiyatla satıldığını ancak arzın artmasıyla oluşacak piyasa fiyatlarının önümüzdeki hafta daha net görüleceğini kaydetti.

Doğru: "Buğdayda tatminkar fiyat bekliyoruz"

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, buğdayda bu yıl ekim alanları ve rekolte artışının yanı sıra yüksek verim beklediklerini, serbest piyasada oluşacak fiyatların ise tatminkar olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Doğru, yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 milyon 350 bin dekarda yapılan ekimin bu yıl yüzde 18 artışla 1 milyon 600 bin dekara ulaştığını, kış ve bahar aylarındaki yağışların etkisiyle verimde de geçen yıla göre yüzde 27 artış beklediklerini belirtti.
Ülkede ilk buğday hasadını yapan ilin Adana olduğunu vurgulayan Doğru, geçen yıl 500 bin tonluk üretimde Türkiye ihtiyacının yüzde 2.5’unu karşılayan Adana’da bu yıl 750 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, “Geçen yıl dekara ortalama 370 kilo verim alan Adanalı buğday çiftçimizin bu yıl yaklaşık ortalama 470 kilo verimle yüzünün güleceği tahmin ediyoruz” dedi.
Mutlu Doğru, bayramın hemen ardından hasadın yoğunlaşacağını, Adana’nın sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık’ta biçilen buğdayların kalitesine göre tarla teslimi 1.650-1.700 TL/ Ton peşin fiyatla satıldığını ancak arzın artmasıyla oluşacak piyasa fiyatlarının önümüzdeki hafta daha net görüleceğini kaydetti. Doğru, piyasada oluşacak fiyatların daha tatmin edici olacağını beklediklerini bildirdi.
Adanalı buğday üreticilerinin TMO’ya gerek duymadan buğdayını serbest piyasada değerlendireceğini tahmin ettiklerini belirten Doğru, “Buğday hasadına başlayan tüm çiftçilerimize yüksek verim ve hayırlı bol kazançlar diliyorum” dedi.
Mutlu Doğru, her yıl buğday hasadı sonrası çevreye, insan sağlığına ve toprağa zarar veren anız yakımına karşı da duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Doğru:

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