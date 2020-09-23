Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçti

Tarımsal üretimin bilimsel yöntemlerle yapılması için 63 yıldır bölge çiftçisine destek olan Atatürk Üniversitesi, bu misyonunu devam ettirerek yeni bir projeye daha imza attı.

Atatürk Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Erzurum İlinde Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi Daphan Ovasında başladı.

Toprak işleme masraflarını azaltmak ve sürdürülebilir tarım yapılabilmesi için minimum toprak işleme veya toprak işleme yapılmadan tarım yapılması (doğrudan ekim) yaygınlaştırılması amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iş birliği yapan Atatürk Üniversitesi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütücülüğünde Erzurum İlinde Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesini hayata geçirdi.

Daphan Ovasında bulunan Gelinkaya Köyü arazilerinde gerçekleştirilen “Koruyucu Toprak İşlemeli Ekim Yöntemi” ile geleneksel uygulamalara göre hem toprağın daha verimli olması sağlanıyor hem de enerji tüketiminde yüzde 60 tasarruf ediliyor.

“Bölge Çiftçisine Daima Destek Olacağız”

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy ve DAP yetkililerinin katıldıkları proje açılışında, yeni yöntemin nasıl uygulandığı hakkında çiftçiler ile bilgi paylaşımında bulunuldu.

Geleneksel ekim yöntemleri yerine toprağa en az müdahale ile yapılan ekim yönteminin “Koruyucu Toprak İşlemeli Ekim Yöntemi” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Keskin, geleneksel yöntemlerle yapılan toprak işlemede toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulduğunu, aynı zamanda da yüksek enerji giderlerine yol açtığını belirtti.

Atatürk Üniversitesinin, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetleri alanlarında önemli bir yol kat ettiğini aktaran Keskin, bu çalışmaların artarak devam edeceğini ve bölge çiftçilerine daima destek olunacağını ifade etti.

“Proje ile yüzde 70 Yakıt Tasarrufu Sağlanacak”

Yürütücülüğünü yaptığı proje hakkında bilgi veren ve faydalarından bahseden Prof. Dr. Aksoy ise toprak işleme ile ürün veriminin artırılması veya eşdeğer ürünün daha az maliyetle elde edilmesi düşüncesinin koruyucu toprak işleme konularını ön plana çıkardığını söyledi. Aksoy: “Projede önerilen doğrudan ekim yönteminde ekanizasyon işlemi yalnızca ekimle sınırlandırıldığı için yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak, zaman ve işçilik gereksinimini ise yüzde 50-60 azaltacak. Projede kapsamında Erzurum’da bulunan önemli ovalardan Daphan, Erzurum ve Pasinler Ovalarında doğrudan ekim teknolojisini çiftçilere tanıtmayı ve benimsetmeyi amaçlıyoruz. Doğrudan ekim yönteminin yaygınlaşmasıyla hem koruyucu toprak işlemenin faydaları hem de bitkisel üretimde girdi etkinliği sağlanabilecek” diye konuştu.

150 Çiftçiye 5 Eğitim Programıyla Doğrudan Ekim Eğitimi Verilecek

Doğrudan ekim yöntemi kullanılarak, Daphan, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki 100’er dekar çiftçi arazisinde demontrasyon üretimi yapılacağına işaret eden Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy: “Doğrudan ekim yöntemi ile Atatürk Üniversitesi arazilerinde ise toplam 200 dekar hububat, yem bitkisi, silajlık mısır ve ayçiçeği üretiminin gerçekleştirilmesi ve demonstrasyonunun yapılmasını hedefliyoruz.

Erzurum’un bütün ilçelerinden katılımın sağlanacağı toplam 150 çiftçiye 5 eğitim programıyla doğrudan ekim eğitimi vereceğiz. Proje kapsamında, çiftçi arazisi ve Atatürk Üniversitesi arazisi olmak üzere toplam 800 dekar arazide doğrudan ekim yöntemiyle bitkisel üretim yapılacak. Yetiştirilecek ürünler, proje amaçları ve mevcut arazi şartlarına göre belirlenecek, hububat ve yem bitkileri olacak. Projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

