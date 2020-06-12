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Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 12.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri için bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Mersin’in kuzeydoğu kesimleri ile Adana’nın kuzeyi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri için bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Mersin’in kuzeydoğu kesimleri ile Adana’nın kuzeyi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışların yer yer dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olması beklendiğinden, meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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