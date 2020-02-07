Doğu Akdeniz’de pazartesi ve salı zirai dona dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege ve Akdeniz kıyılarında yarından itibaren 11 Şubat Salı sabahına kadar zirai don beklendiğini belirterek, çiftçileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günleri hafif, yer yer orta şiddette zirai don hadisesi beklendiği bildirildi. Açıklamaya göre, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde ise 10 Şubat Pazartesi günü hafif, 11 Şubat Salı günü orta şiddette zirai don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olayına karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

