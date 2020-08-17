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Doğu Anadolu’da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklıkta Erzincan’ın Kemah ilçesinde 33,9 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklıkta Erzincan’ın Kemah ilçesinde 33,9 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan’da 31, Iğdır’da 29, Ağrı’da 27, Erzurum’da 25, Kars’ta 23 ve Ardahan’da 21 derece olacak.
Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 33,9 derece olarak ölçüldü.

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