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Doğu Anadolu’da 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 30, Iğdır’da 32, Erzurum’da 24, Kars’ta 24, Ağrı’da 26 ve Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.

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