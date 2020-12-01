YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

ERZURUM HABERLERİ  | 01.12.2020 21:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:36
Akşam
16:58
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.