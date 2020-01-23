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Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Buzlanma ve don uyarısı
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan eksi 3, Iğdır’da eksi 7, Erzurum’da eksi 15, Ağrı’da eksi 21, Ardahan’da eksi 9, Kars’ta eksi 18 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 2, Iğdır’da 3, Erzurum’da eksi 4, Ardahan’da eksi 7, Kars’ta eksi 4 ve Ağrı’da eksi 6 derece olacak.

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