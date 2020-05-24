Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı

Doğu Anadolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, kent meydanları, Tarihi Çifte Minareli Medrese çevresi ve işlek caddelerde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etti.

Söz konusu cadde ve sokaklarda polis ve görevli ekipler haricinde kimse görülmedi.

Kentte denetim yapan polisler, gördükleri kişi ve araçları durdurup izin belgelerini kontrol ediyor.

- Erzincan

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, bayramın ilk günü Erzincan'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Bayrama rağmen halkın sokağa çıkmadığı kent genelinde denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.