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Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu

21.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 17, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 88 ve Konaklı'da 48 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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