Doğu Karadeniz 5 ayda 16,1 milyon dolarlık Türk somonu ihraç etti

Doğu Karadeniz'den Ocak-Mayıs 2022'de 10 ülkeye 16 milyon 150 bin 72 dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk 5 ayında 10 ülkeye 2 bin 273 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 16 milyon 150 bin 72 dolarlık kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, Rusya Federasyonu, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu aktardı.

Kalyoncu, Rusya'ya 8 milyon 533 bin 953 dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çekerek, "Rusya'yı 3 milyon 498 bin 55 dolarla Vietnam, 1 milyon 135 bin 318 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi. Bölgemizden bu dönem ayrıca Japonya, Kanada, Beyaz Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan ve Tayland'a da Türk somonu ihraç edildi." dedi.

Bölge ihracatının yüzde 70,27'sinin Trabzon'dan yapıldığını ifade eden Kalyoncu, söz konusu dış satımdan Trabzon'un 11 milyon 349 bin 105 dolar kazandığını kaydetti.

Saffet Kalyoncu, Trabzon ihracatında da Rusya, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başı çektiğini belirterek, Türk somonu ihracatına önem verdiklerini, bu kapsamda tanıtım ve yeni pazar arayışlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

