YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin 2. uzay temalı bilim merkezi açılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin 2. uzay temalı bilim merkezi açılıyor

16.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarkapı Mahallesi’nde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin 2. uzay temalı bilim merkezi olan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum 21 Kasım’da görkemli bir törenle hizmete açılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin 2. uzay temalı bilim merkezi açılıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da babası Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezinin açılışında hemşehrileri ve gençlerle bir araya gelecek.

Trabzon’da bir ilk olarak hayata geçirdikleri ve bölgede örneği olmayan Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin açılışına sayılı günler kaldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bilim Merkezi ve Planetaryum bilhassa öğrencilerimiz için çok kıymetli bir proje. Şu anda son dokunuşları yapıyoruz. Proje ile Trabzon’un sadece bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bilim ve teknolojiyi üreten bir şehir haline gelmesini hedeflelemekteyiz” dedi.
Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesine, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın ismini verdiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Bilim Merkezinin işletme modelini ve koordinasyonunu da Sayın Selçuk Bayraktar’ın başkanı olduğu T3 Vakfı yapacak. Bir koordinatör atayacaklar ve tüm müfredatı onların belirlediği sistem içerisinde yürüteceğiz. Trabzon için çok önemli bir kazanım olan projenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın teşrifiyle yapılacaktır. Açılıştan itibaren kurulmuş olan 32 adet standı 2 gün boyunca ziyaretçilerimiz gezebilecekler. Trabzonlu hemşehrilerimizi açılışa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bilim merkezinin içerisinde Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam 5 farklı alanda öğrencilere hizmet verecek atölyeler, kubbe şeklinde Planetaryum (Gezegen Evi) ve sergi alanları bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta nesli tehlike altındaki hayvanlara ait 11 kafatası ele geçirildiSivas'ta nesli tehlike altındaki hayvanlara ait 11 kafatası ele geçirildi
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar: 5 gözaltıÜzerinde uyuşturucu ile yakalandılar: 5 gözaltı
Jandarmadan ‘şok’ kontrolJandarmadan ‘şok’ kontrol
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 16 Kasım Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
07:02
Öğle
12:11
İkindi
14:46
Akşam
17:10
Yatsı
18:33

Trabzon Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Perşembe

Bilge eczanesi
Caykara
Sena eczanesi
Ortahisar
Eda eczanesi
Yomra
Nur eczanesi
Ortahisar
Doğa eczanesi
Arakli
Farabi eczanesi
Ortahisar
Gençer eczanesi
Akcaabat
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.