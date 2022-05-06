Doğu Karadeniz'den yılın dört ayında 465 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ilk dört ayında 465 milyon 20 bin 934 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden gerçekleşen ihracatın 331 milyon 296 bin 169 dolarlık kısmının Trabzon'dan, 87 milyon 718 bin 657 dolarlık kısmının Rize'den, 24 milyon 439 bin 832 dolarlık bölümünün Gümüşhane'den, 21 milyon 566 bin 276 dolarının da Artvin'den yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 201 milyon 138 bin 187 dolarla fındığın, 86 milyon 231 bin 29 dolarla madencilik ürünlerinin, 62 milyon 69 bin 562 dolarla yaş meyve ve sebzenin, 29 milyon 221 bin 128 dolarla da su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin geldiğini vurguladı.

Bu dönem içerisinde 122 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 88, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 42 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatımızda yüzde 27 artış yaşanırken, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ise yüzde 37 düşüş yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, ihracat yapılan ülkelerden Beyaz Rusya, Hindistan, Umman, Libya ve Kazakistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İrlanda, Slovenya, Zambiya ve Nijer olmak üzere de 18 ülkeye daha ihracat gerçekleştiğini aktardı.

- Savaş, bölge ihracatını olumsuz etkiledi

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın bölge ihracatına da olumsuz yansıdığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Yılın ilk dört ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 37, Ukrayna'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 15 düşüş yaşandı. En büyük temennimiz, bölgemizin en önemli pazarı olan Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanmakta olan savaşın bir an önce son bularak, iki ülke arasında barışın hakim olmasıdır. Bu süreçte iki ülke piyasalarındaki durgunluk ve savaş ortamının verdiği olumsuzluklar, ihracatımıza olumsuz yansımaktadır. Bu olumsuz süreçten ihracatçılarımızın önemli oranda etkilenmesi nedeniyle, finansman imkanlarına erişimde ihracatçılarımıza pozitif ayrımcılık uygulanması, özellikle kredi kaynaklarına ulaşmada ihracatçılarımızın önünün açılmasını beklemekteyiz."

Kalyoncu, özellikle Rusya Federasyonu'na alternatif ulaşım güzergahların açılması ve Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na deniz taşımacılığının başlatılması noktasında gerekli girişimlerin hızlandırılmasının, ihracatın artmasında önemli katkısı olacağının altını çizdi.

