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  4. Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

AA AA
09.05.2024 09:59
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Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 56 artarak 44 milyon 292 bin 248 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 19 ülkeye 8 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 44 milyon 292 bin 248 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 4 bin 89 ton karşılığı 28 milyon 479 bin 226 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 111, değerde de yüzde 56 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, bölge ihracatında Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizden yılın 4 ayında Rusya Federasyonu'na 28 milyon 856 bin 841 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 8 milyon 980 bin 729 dolarla Vietnam, 3 milyon 123 bin 818 dolarla Japonya takip etti. Bu dönem geçen yılın aynı döneminden farklı Mısır, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Filipinler, Malezya, İspanya, Kenya, Fransa ve Danimarka'ya da dış satım gerçekleştirildi."

BÖLGE İHRACATININ YÜZDE 65'İ TRABZON'DAN

Bölge ihracatının değerde yüzde 65'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Trabzon'dan ocak-nisan döneminde 5 bin 592 ton Türk somonu ihraç edilerek karşılığında 28 milyon 679 bin 781 dolar kazanıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde 2 bin 974 tonluk Türk somonu ihracatından 20 milyon 304 bin 9 dolar gelir elde edilmişti." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 88, değerde ise yüzde 41 arttığına dikkati çekti.

İhracattaki artışının sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, Türk somonu ihracatından beklentinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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