YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yerleri için yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yerleri için yoğun kar uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 22.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yerleri için yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde bu gece ve yarın gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde ve yarın Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu yerlerde yağışların 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar ile su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
12:52
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
18:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.