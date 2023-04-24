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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde öğrenciler dersbaşı yaptı

24.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Kocaeli ve Düzce'de, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan eğitim ve öğretimdeki bir haftalık aranın ardından öğrenciler okullarına kavuştu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde öğrenciler dersbaşı yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'na gelen öğrenciler, okul bahçesindeki törene katıldı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Zonguldak'ta Fener İlkokulu'nda düzenlenen törene veliler de katıldı. İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sınıflarına alındı.

Karabük ve ilçelerinde 204 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci, ara tatilin ardından eğitim öğretime başladı.

Yenişehir İlkokulu'ndaki törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, sınıflarına geçip dersbaşı yaptı.

Bolu genelinde 50 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen için tatilin sona ermesiyle yeniden ders zili çaldı.

Kent merkezindeki 100. Yıl İlkokulu'na gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından zilin çalmasıyla ilk derse girdi.

Kocaeli'de, eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilinin sona ermesiyle ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler dersbaşı yaptı.

İzmit ilçesinde tarihi Ulugazi İlkokulu öğrencileri, velilerinin nezaretinde okullarına geldi. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Bartın'da Cumhuriyet İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, arkadaşlarıyla ilk dersleri için sıralarındaki yerlerini aldı.

Düzce'de de 413 okulda yaklaşık 74 bin 653 öğrenci ve 5 bin 93 öğretmen, ara tatilin ardından eğitim öğretime başladı.

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