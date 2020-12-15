Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un koordinesinde Vefa Destek Grupları, karantinadaki vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, sağlık sorunları olan vatandaşların rutin kontrollerini de yapıyor.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.