YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzincan’ın kuzey- doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olarak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede dün günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Bugün gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Ardahan’da 25, Kars’ta 26, Ağrı’da 30, Erzincan’da 34 ve Iğdır’da 35 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:52
Öğle
12:31
İkindi
16:28
Akşam
20:01
Yatsı
21:45

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.