Doğu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla caddelerde sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına sabah saatlerinde de uyuldu. Erzurum'da vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kimlik kontrolü yaparak KPSS sınavına girenlerin belgelerini inceledi. - Erzincan Erzincan'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapılarak dışarı çıkan vatandaşların ve KPSS sınavına girenlerin belgeleri kontrol edildi. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.

- Kars Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasına sabah saatlerinde de uyuldu. Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Faikbey, Kazım Karabekir Paşa, Atatürk Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Kentin farklı noktalarında polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yaptı. İş yerlerine giden vatandaşlar ile KPSS sınavına girenlerin belgeleri incelendi. - Ağrı Ağrı'da da yasağın başlamasıyla Cumhuriyet, Eski Van ve Kağızman caddelerinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulamaların yapıldığı kentte, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü. Boş kalan caddelerde başıboş köpekler oyun oynadı. - Ardahan Ardahan'da da dün akşam saat 20.00'da uygulanmaya başlanan kısıtlamayla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kent genelinde sabah saat 10.00'a kısıtlamaya uyuldu. Kısıtlamanın sona ermesiyle hareketlilik başladı. - Iğdır Iğdır'da yaşayan vatandaşlar da dün 20.00'de başlayan kısıtlamaya uydu.