Doğukan İnci için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç gündeme dair özel açıklamalar yaptı. Tolungüç'ten canlı yayında Doğukan İnci'nin transferi hakkında flaş itiraf geldi.

Radyospor'un canlı yayın konuğu olan Soner Tolungüç, "Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Doğukan İnci için sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir. Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi.

Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar Hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir" diye konuştu.