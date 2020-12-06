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Doğukan İnci için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif

FUTBOL HABERLERİ  | 06.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'nin transferi hakkında Fenerbahçe ve Beşiktaş için resmi açıklama geldi.

Doğukan İnci için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç gündeme dair özel açıklamalar yaptı. Tolungüç'ten canlı yayında Doğukan İnci'nin transferi hakkında flaş itiraf geldi.

Radyospor'un canlı yayın konuğu olan Soner Tolungüç, "Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Doğukan İnci için sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir. Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi.

Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar Hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir" diye konuştu.

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DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

11 Mart 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Doğukan, futbola 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2 yıl Buca'da forma giyen Doğukan, 2013 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda A takıma yükselen Doğukan, ilk sezonunda 10 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. 2018-2019 sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu, 29 maçta 6 gol atmayı başardı. 2019-2020 sezonunda 26 maçta 14 gol atan Doğukan bu sezon da 11 maçta 4 gol attı. Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(AJANSSPOR)

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