YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Doğum gününde hayatını kaybetti

Doğum gününde hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde çalışan Murat Alaçiçek (43) doğum gününde hayatını kaybetti.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde çalışan Murat Alaçiçek (43) doğum gününde hayatını kaybetti. Alaciçek’in bir süredir görev yaptığı üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde idari personel olarak görev yapan Murat Alaçiçek’e 15 ay önce mide kanseri teşhisi konuldu. Veterinerlik Fakültesi’nin sevilen yüzlerinden biri olan Alaçiçek son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Alaçiçek, doğum günü olan 29 Haziran tarihinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Alaçiçek’in genç yaşta ve doğum gününde hayatını kaybetmesi, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Alaçiçek’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Efeler Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Doğum gününde hayatını kaybetti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Aydın Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:43
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.