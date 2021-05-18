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Doğum istatistikleri (1)

18.05.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2020'de 1 milyon 112 bin 859 olarak kayıtlara geçti - Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocuk iken 2020'de 1,76 çocuk olarak gerçekleşti ve bu durum doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 112 bin 859 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocuk iken 2020'de 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

(Sürecek)

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