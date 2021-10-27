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Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu

27.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.

Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.

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