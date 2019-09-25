Doğuş Balbay: Kupayı müzemize götürmek istiyoruz

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Balbay, yarın Fenerbahçe Beko ile Gaziantep'te yapacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki oyuncu, iki takımın da henüz tam hazır olmadığını vurgulayarak, "Sezon başındayız. Bazı sakatlıklar ve talihsizlikler var. Fenerbahçe Beko da çok tecrübeli, finallerde ve bütün kupalarda oynamış bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta iki ekipten biri 40 dakika sonunda kupaya ulaşacak. Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki sporseverlere iyi bir basketbol izlettirmek istediklerini aktaran Doğuş Balbay, "Geçen sene kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tekrar müzemize götürmek hedefindeyiz" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Beko karşılaşması hakkında görüşlerini aktaran Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ise sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını kaydederek, "Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

