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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 12 yılın ardından setlere geri dönüyor! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

23.12.2023 21:19 | Son Güncelleme:
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Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Yasemin Özilhan bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. On iki yıldır ekranlardan uzak olan Özilhan'ın setlere geri döneceği öğrenildi.

Anadolu Grup yöneticisi İzzet Özilhan ile evli olan ve setlerden uzak kalan Yasemin Özilhan'ın dijital bir platformda 8 bölümlük bir dizide rol alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun bölüm başına alacağı iddia edilen tutar ise duyanları epey şaşırttı.

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"BUNLAR NASIL PARALAR"

Show TV'nin fenomen dizisi Doktorlar'da Doktor Ela karakterine hayat vermiş olan Yasemin Özilhan yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor.

En son Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela olarak bir bölümlük konuk olan ve uzun süre adından konuşturan Özilhan, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Gazetemagazin sayfasında yer alan habere göre; dijital bir platformda yayınlanacak olan ve 8 bölümlük bir projede yer alacak olan Özilhan'ın bölüm başına alacağı ücretim 1 milyon TL olacağı iddia edildi.

Bu projenin sonunda Yasemin Özilhan toplamda 8 milyon TL kazanmış olacak. Bölüm başı ücreti duyan kullanıcılar ise Özilhan için, 'Doktor Ela'yı özledik', '1 milyon biraz az olmamış mı?', 'Bunlar nasıl paralar' gibi yorumlarda bulundular.

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2011'DE OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

22 Ocak 1985, Hamburg doğumlu olan Yasemin Özilhan, Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

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2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur. Oyuncu Sevinç Kıranlı ile kuzendirler.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan ilhan karakteri
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