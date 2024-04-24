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Dokuma Park, 23 Nisan’da çocuklarla şenlendi

İHA İHA
24.04.2024 14:42
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Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalyalı çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu.

Dokuma Park’ta, çocuklar bayram coşkusunu doya doya yaşadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kepez Belediyesi, 23 Nisan’da çocuklar için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırladı.

Dokuma Park’ta düzenlenen bayram kutlamasında ellerinde Türk bayraklarıyla bandolu korteje katılan çocuklar, birbirinden güzel sahne gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Kepez Belediyesi’nin sahne dışı hazırladığı etkinliklerde ilgi odağı oldu. Anadolu Oyuncak Müzesi ve Antalya Bilim Merkezi’nin atölyeleri çocuklarla doldu taştı. Bayrama özel hazırlanan oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, yüz boyama, sosis balon katlama, slotcar, ahşap oyun etkinliklerine katıldı. Dokuma Park’taki müzelerin de ücretsiz ziyaret edildiği 23 Nisan’da, Antalyalı çocuklar, muhteşem etkinliklerle bayramı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kepez

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09
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