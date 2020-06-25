Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak

Kepez Belediyesi, Dokuma Park’ta 18 bin metrekare alanda oluşturduğu ve içerisinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin olacağı botanik parkta, kent sakinlerini doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacak. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.

Kepez Belediyesi, kent merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine bir çevreci proje daha kazandırdı.

Çam ağaçlarından oluşan korulukların, zeytin ve portakal bahçelerin bulunduğu Dokuma Fabrikası arazisi, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki ağacı ile otsu ve çalı bitkisine de ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, DokumaPark düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunduğu ve müzeler adası haline getirdiği tarihi fabrika yerleşkesine, botanik park kuruluyor.

400 ağaç, 5 bin bitki

Endemik bitki türlerinin ve nadir ağaçların görülebileceği botanik bahçe, fabrika binasının batısında, yeşil dokunun olmadığı 18 bin m2 alana yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan parkın peyzaj çalışmasında sona gelindi. Çocukların bitkileri ve ağaçları tanıma imkânı bulacağı Dokuma Botanik Park’ta, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki 400 ağacı ile 5 bin adet otsu ve çalı bitkisi sergilenecek. Şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandı. Diğer ağaç ve bitkilerin dikimi ise devam ediyor.