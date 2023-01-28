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Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fox Tv'nin yeni projesi Dokuz Oğuz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

28.01.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Oğuz dizisi bu akşam Fox Tv'de başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Oğuz Timi'nin hikayesinin anlatılacağı dizi epey ilgi çekecek gibi duruyor. İzleyiciler güçlü oyuncu kadrosuna sahip Dokuz Oğuz dizisi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki Fox Tv'nin yeni projesi Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fox Tv'nin yeni projesi Dokuz Oğuz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Dokuz Oğuz dizisi konusu itibariyle epey dikkat çekiyor. Bugün Fox TV'de yayın hayatına başlayan diziye ilgi yoğun ilgi ile karşılandı. Dizinin senaristliğini Süleyman Çobanoğlu, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstleniyor. Kubilay Aka'nın başrolde olduğu dizi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dokuz Oğuz dizisi, ''Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak'' olan Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni yani en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin merhametli yüzünü gösterecek olan bu tim, dünyanın her noktasında zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

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Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Dokuz oğuz dizisi bugün 20.00'da Fox Tv'de başladı. İlk andan itibaren yoğun ilgi gören dizinin oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide başrol olarak Kubilay Aka karşımıza çıkıyor. Güçlü bir kadroya sahip olan Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kubilay Aka,
Deniz Işın,
Yasemin Kay Allen,
Hakan Boyav,
Tuncer Salman,
Dağhan Külegeç,
Kayhan Açıkgöz,
Serhan Onat,
Rami Narin,
Volkan Keskin,
Taylan Meydan,
Sahra Şaş,
Mehmet Çevik

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