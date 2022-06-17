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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

17.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 7. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük katıldı.

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