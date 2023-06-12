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Dolmuşu durdurarak bir şahsı darp edip bıçaklayan baba ve oğlu tutuklandı

12.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dolmuşu durdurarak bir kişiyi darp edip bıçaklayan baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, 5 gün önce merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaportacı Süleyman T. (51) ile oğlu Taşkın T. (23), husumetlisi Levent Yırtıcı’nın (36) kullandığı dolmuşun önünü kesti. Süleyman T. ile Yırtıcı birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan arbedede Süleyman T., yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı’yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Süleyman T.’nin, bir süre önce Yırtıcı’nın tamirhanesinde çırak olarak çalıştığı, içki içtikleri sırada küfürleşme nedeniyle kavga ettikleri ileri sürüldü.

Emniyete götürülen Süleyman T.’nin ifadesinde, “Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent’i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı” dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Süleyman ile oğlu Taşkın T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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