Domagoj Vida’nın eşi Ivana’yı soydular

1 / 21 Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.

3 / 21 Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.