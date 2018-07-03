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Domagoj Vida’nın eşi Ivana’yı soydular

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın eşi Ivana Gugic hırsızların gazabına uğradı.

"Beni şok etmedi"

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

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Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.
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Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida’nın arabasının camları kırıldı.

Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida’nın arabasının camları kırıldı.
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Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.

Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.
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Ivana Vida, “Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu” diye konuştu.

Ivana Vida, “Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu” diye konuştu.
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Anahtar Kelimeler:
İvana Gugic domagoj vida Beşiktaş

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