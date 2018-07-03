Domagoj Vida’nın eşi Ivana’yı soydular

Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.
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Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida’nın arabasının camları kırıldı.
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Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.
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Ivana Vida, “Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu” diye konuştu.
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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Domagoj Vida'nın eşine büyük şok
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