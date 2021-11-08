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Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar

08.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar

KÜTAHYA/BALIKESİR (AA) - Kütahya ve Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları ile Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan Kazdağları, sarı ve yeşil başta olmak üzere sonbahar renklerine büründü.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ağırlıklı olarak kayın, meşe ve çam ağaçları bulunuyor.

Sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta büyüleyen, belgesellik görüntülerin ortaya çıktığı ormanlara, özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları ile içinden geçen kıvrımlı yollar, sarı ve yeşilin tonları ile görsel şölen sunuyor.

- Ağaç ve bitki türleri, kanyonu, çay ve dereleriyle Kazdağları

Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan ve mitolojik adı İda olan Kazdağları, oksijen zenginliğiyle dünyanın nadir bölgelerinden olmasının yanı sıra 800 bitki taksonunda 31'i bölgeye özgü 78 endemik bitkiyi barındırıyor.

Yaprakları kısmen sararan ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri, kanyonu, çay ve dereleriyle görülmeye değer güzellikler sunan Kazdağları, eşsiz doğasıyla sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

21 bin 300 hektar alanıyla, deniz ve yeşilin kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında bulunan Kazdağları, bugünlerde kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yapıyor.

Ziyaretçilerden Serap Dallı, AA muhabirine, Kazdağları'nda apayrı bir sonbahar yaşadıklarını söyledi.

Yeşilin, sarının, pembenin, bütün renklerin tonlarını görebildiklerini belirten Dallı, bugünlerde çıkmaya başlayan mantarların da bu doğaya farklı güzellik kattığını ifade etti.

Nadide Özyürek ise bölgenin oksijen deposu özelliğine vurgu yaparak, "Yeşilliği, şu anda yaprak dökümünün sarısını, her rengi görebilirsiniz. Kazdağları, bol bol böceklerin, hayvanların, doğanın yaşandığı güzel bir ortam." dedi.

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