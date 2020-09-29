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Domaniç’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Domaniç İlçesi Germen Deresi mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Domaniç İstikametinden Tavşanlı istikametine giden Bilal Çetin yönetimindeki 54 KN 644 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Germen Deresi Mevkiinde önce Tavşanlı istikametinden gelen Fatih Köse yönetimindeki 16 BDN 47 plakalı minibüse çarptı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç İlçesi Germen Deresi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç İstikametinden Tavşanlı istikametine giden Bilal Çetin yönetimindeki 54 KN 644 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Germen Deresi Mevkiinde önce Tavşanlı istikametinden gelen Fatih Köse yönetimindeki 16 BDN 47 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Bilal Çetin daha sonra Tavşanlı istikametine giden Recep Arığ yönetimindeki 43 U 2639 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü Bilal Çetin yaralandı. Yaralı 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı.

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