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Domenec Torrent'e araba alır gibi taksitli teklif yaptılar! İş çok uzayabilir...

21.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'le Domenec Torrent arasındaki ilk görüşme dün gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların İspanyol teknik adama sunduğu tazminat teklifi ortaya çıktı. Domenec Torrent'in bu teklife olumlu yaklaşmadığı öğrenilirken Galatasaray'da küçük çaplı bir kriz çıktı. Torrent'i yollamadan Okan Buruk'u açıklayamayan sarı-kırmızılıların eli kolu bağlandı. İşte detaylar...

Domenec Torrent'e araba alır gibi taksitli teklif yaptılar! İş çok uzayabilir...

Dursun Özbek'in ikinci dönemi Galatasaray'da yeni bir yapılanmayı beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılarda, Domenec Torrent sözleşme fesih görüşmeleri için dün İstanbul'a geldi. Domenec Torrent ve Dursun Özbek arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ORTAK NOKTA ARANDI

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Galatasaray'da kulüp avukatlarının da hazır bulunduğu ilk görüşmede tazminat konusunda ortak nokta arandı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başarısız sonuçlarla taraftarlarında tepkisini çeken Domenec Torrent'in ilk görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebinde bulunduğu öğrenildi.

G.SARAY 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

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İspanyol teknik direktörle Dursun Özbek arasındaki görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebini Domenec Torrent'in olumsuz karşıladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kurmayların daha önce de Katalan teknik adamın menajeriyle görüştüğü ve Domenec Torrent'e 1 milyon 500 bin euroluk alacağını 10 taksitle ödemeyi önerdikleri bildirildi.

Domenec Torrent ile Dursun Özbek arasında yeniden bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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