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Domenec Torrent tatilini yarıda kesti!

04.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Temmuz'a kadar takıma izin veren Domenec Torrent, seçime kadarki süreçte yeni yönetime kapsamlı bir rapor hazırlamak için tekrar görevine döndü.

Domenec Torrent tatilini yarıda kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı ekipteki başkanlık seçiminin ardından İstanbul'a dönmesi beklenen İspanyol çalıştırıcı, sürpriz bir karar ile tatilini yarıda kesti.

Domenec Torrent, Türkiye'ye erken dönüş yaptı. 4 Temmuz'a kadar takıma izin veren İspanyol teknik adam, ligin bitişi ile ülkesine gitmişti. 59 yaşındaki çalıştırıcının, seçime kadarki süreçte yeni yönetime kapsamlı bir rapor hazırlamak için geldiği öğrenildi. Onun geleceği de 11 Haziran'daki seçime bağlı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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