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Dört bölgede sağanak bekleniyor

05.08.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört bölgede sağanak bekleniyor

Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde fırtına beklenmiyor.

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