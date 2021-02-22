Dorukhan Toköz, Real Betis yolcusu

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı adeta yılan hikayesine dönmüştü. 24 yaşındaki futbolcu hakkında İspanyol basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Ligimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz sezon sonunda İspanya'ya transfer olacak.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

AS gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde La Liga ekiplerinden Real Betis'in oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşmelere başladığını ve 24 yaşındaki merkez orta sahaya yıllık 1,5 milyon eurodan iki senelik sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Dorukhan'ın bu sözleşme teklifini kabul ettiği ve sezon sonunda İspanya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

AYRILMA TALEBİNİ BİLDİRDİ

Haberde bu sezon 23 maçta forma giyip üç asist kaydeden milli yıldızın Siyah-Beyazlılar'dan ayrılma talebini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Dorukhan ile İtalyan ekipleri Udinese ve Lazio da ilgileniyor.