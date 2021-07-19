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Dorukhan Toköz transferinde kritik hafta

19.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir...

Dorukhan Toköz transferinde kritik hafta

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek.

İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir... Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak.

Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe 'de talip olmuştu. Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
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