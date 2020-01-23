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Döşemealtı’nda kilit taşı çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi Bademağacı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kaldırım ve kilit taşı çalışması gerçekleştirdi.

Döşemealtı Belediyesi Bademağacı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kaldırım ve kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Bademağacı Kur’an Kursu’nda ise kilit taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Döşemealtı Belediyesi’nin Avrupa standartlarında hizmet veren Parke Taşı Fabrikası’nda üretilen kilit ve bordür taşları, sokakların yanı sıra okul ve cami gibi kamusal alanlarda kullanılıyor. İlçenin modern ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışan Döşemealtı Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü kaldırım, kilit taşı döşeme çalışmaları köylerden mahalleye dönüşen alanlarda yürütülüyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Bademağacı Koordinasyon Birimi ekipleri, Bademağacı MahallesiAtatürk Caddesi’nde kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını tamamladı. Atatürk Caddesi’ndeki 250 metreyi bulan kaldırım yayalar için yeniden düzenlendi ve nitelikli hale getirildi.
Ekipler, Bademağacı Mahallesi Kur’an Kursu’nda da kilit taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı başka bir ekip ise Altınkale ve Tomalar Mahallesi’ndeki iki ayrı sokakta 350 metrelik kilit taşı döşeme çalışması yaptı. Ayanlar ve Orta Mahalle’de de kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanma aşamasına getirildi. Diğer taraftan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ekipleri de Bademağacı Mahallesi’nde aynı zamanda içme suyu çalışması gerçekleştiriyor.

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